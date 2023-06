¿Cuál es la ciudad más infiel del mundo?

El compromiso es la base de toda relación sentimental. Si has elegido a tu pareja es porque no te has fijado en nadie más y le guardarás el respeto que se merece.

¿Tu novio será buen padre?: descúbrelo fácilmente con estas señales

Sin embargo, hay ocasiones en las que puede existir infidelidad. Cuando esto ocurre, algunas de las consecuencias negativas que provocan en la víctima son depresión e inseguridad.