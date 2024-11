Cuando el ahora vicepresidente electo de Estados Unidos, JD Vance, hizo un comentario sobre las mujeres sin hijos (refiriéndose a ellas como cat ladies, un término despectivo que literalmente significa "damas de los gatos"), evocó una imagen de mujeres educadas, urbanitas e interesadas en su carrera profesional.

Pero la imagen de quién no tiene hijos está cambiando. Investigaciones recientes descubrieron que es más probable que sean los hombres los que no pueden tener hijos aunque los deseen, en particular aquellos con menos ingresos.