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Curiosidades
Croacia: el país europeo que ha perdido un 10% de su población en 10 años
(Y cómo intenta revertir esta "catástrofe demográfica")
Una transeúnte pasa frente a una casa vacía con un anuncio de venta en el este de Croacia, en diciembre de 2021.
(
GETTY IMAGES
)
09 jun 2022 , 10:06
BBCMundo.com
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