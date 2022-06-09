Curiosidades

Croacia: el país europeo que ha perdido un 10% de su población en 10 años

(Y cómo intenta revertir esta "catástrofe demográfica")

  • Croacia: el país europeo que ha perdido un 10% de su población en 10 años
    Una transeúnte pasa frente a una casa vacía con un anuncio de venta en el este de Croacia, en diciembre de 2021.( GETTY IMAGES )
09 jun 2022 , 10:06
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