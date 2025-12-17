Estas son las 20 ciudades más felices de 2025, dos están en Latinoamérica​​​

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/50-mejores-ciudades-mundo-2025-cual-te-gustaria-visitar-AH9081662 target=_blank>revista Time Ou</a> hace la evaluación de las ciudades más <b>felices del Mundo en 2025 y</b> priorizó criterios vinculados a la <b>experiencia diaria de sus residentes, </b>más allá de indicadores tradicionales <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/lucrativo-negocio-buscadores-meteoritos-ganan-miles-dolares-vendiendolos-MD10573953 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/horoscopo-miercoles-17-diciembre-cancer-JB10554915 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b>