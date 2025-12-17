Curiosidades
17 dic 2025 , 09:53

Estas son las 20 ciudades más felices de 2025, dos están en Latinoamérica​​​

    Imagen referencial de Ciudad de México, México.( RRSS )
La revista Time Ou hace la evaluación de las ciudades más felices del Mundo en 2025 y priorizó criterios vinculados a la experiencia diaria de sus residentes, más allá de indicadores tradicionales como economía o salud.

Para elaborar el ranking, Time Out consultó a más de 18 000 habitantes en una encuesta local que analizó factores como cultura, vida nocturna, gastronomía, caminabilidad, asequibilidad y calidad de vida.

Entre los indicadores considerados figuran percepciones como “mi ciudad me hace feliz”, “me siento más feliz aquí que en otros lugares donde he vivido o visitado”, “la gente de mi ciudad parece feliz”, “encuentro alegría en experiencias cotidianas” y “la sensación de felicidad ha crecido recientemente”.

Con base en estos resultados, según la revista Time Out, Abu Dabi encabeza el listado como la ciudad más feliz del mundo en 2025.

El 99 % de sus habitantes señaló que la ciudad les genera felicidad; el 96 % indicó que la población mantiene una actitud positiva y el 93 % afirmó sentirse más feliz allí que en cualquier otro lugar.

Imagen referencial de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
Imagen referencial de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. ( RRSS )

En el segundo puesto aparece Medellín, Colombia. Los datos recogidos por Time Out muestran que el 97 % de sus residentes encuentra felicidad en las experiencias diarias que ofrece la ciudad.

Asimismo, fue reconocida como la ciudad más verde del mundo y se ubicó en el tercer lugar a nivel gastronómico dentro del ranking.

Imagen referencial de Medellín, Colombia.
Imagen referencial de Medellín, Colombia. ( RRSS )

Aquí la lista completa de las 20 ciudades más felices del mundo:

  • 1.- Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.
  • 2.- Medellín, Colombia.
  • 3.- Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
  • 4.- Ciudad de México, México.
  • 5.- Bombay, India.
  • 6.- Pekín, China.
  • 7.- Shanghái, China.
  • 8.- Chicago, Estados Unidos.
  • 9.- Sevilla, España.
  • 10.- Elbourne, Australia.
  • 11.- Brighton, Reino Unido.
  • 12.- Oporto, Portugal.
  • 13.- Sídney, Australia.
  • 14.- Chiang Mai,Tailandia.
  • 15.- Marrakech, Marruecos.
  • 16.- Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
  • 17.- Hanói, Vietnam.
  • 18.- Yakarta, Indonesia.
  • 19.- Valencia, España.
  • 20.- Glasgow, Reino Unido.
