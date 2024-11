Expertos como la doctora Corinn Cross, vocera de la Asociación Estadounidense de Pediatría, advierten que es una práctica que conlleva riesgos, como que los mensajes explícitos lleguen a manos equivocadas.

Cross agrega que, como su lóbulo frontal no está completamente desarrollado, los adolescentes no piensan plenamente en las consecuencias de sus actos.

Para los padres, sin embargo, enfrentarse a conversaciones con sus hijos sobre una práctica que quizás no les es familiar y que tiene que ver con la sexualidad no siempre es fácil.

1. Tenerlas antes de que sean necesarias

Ella aconseja, por ejemplo, decirles a los niños que aún no saben mucho sobre sexo que sus chats nunca deben contener fotos o videos de personas sin ropa, dándose besos o tocándose los genitales.

Cross agrega que para que cualquier conversación sobre estos temas funcione debe tenerse recurrentemente y no una sola vez.

2. Ponerse en los zapatos de los hijos

“A menudo los padres decimos cosas como: ‘Si alguien te pide una foto explícita, es una mala persona, no le hables’”, dice Cross.

“La realidad es que no van a tomar ese consejo porque no nos estamos poniendo en sus zapatos y puede ser una persona en la que estén interesados. Es difícil decir que no si la persona te gusta y quieres coquetear con ella”, añade.