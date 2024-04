En su aparición en el pódcast Diez por ciento más feliz con Dan Harris, el científico discutió sobre los elementos esenciales para la felicidad , argumentando que muchas personas carecen de estos en su dieta emocional, destacando la importancia de abordar las sub dimensiones del bienestar emocional.

Arthur C. Brooks, renombrado científico social y educador de la Universidad de Harvard , desentraña los misterios de la felicidad , proponiendo una perspectiva revolucionaria: la búsqueda constante de un estado de mayor felicidad en lugar de destino final.

No dar por sentado el logro y disfrutar de la satisfacción después del esfuerzo es fundamental , según Brooks, quien sostiene que el satisfactorio y la lucha son componentes esenciales para obtener una verdadera sensación de alegría y recompensa.

“La razón por la que las personas no son tan felices como deberían es porque no disfrutan su cena” dijo. “Porque no tienen hambre”. Es decir, que el valor a la satisfacción viene de apreciar lo que se ha ganado, después de todo el esfuerzo y la espera.

Lea: Las señales que podrían alertarte de que tu pareja es infiel, según la psicología