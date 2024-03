También analizamos los datos sobre el equilibrio entre la vida personal y laboral de la OCDE, que analiza cuántas horas trabajan los empleados y cuánto tiempo dedican las personas al ocio y al cuidado personal en sus 22 países miembro.

Estos son cinco de los países mejor clasificados:

1. Nueva Zelanda

Pero más que cualquier política en particular, es la cultura general la que hace que el trabajo sea un asunto más relajado, dice Erin Parry, una canadiense que vive en Nueva Zelanda y trabaja en marketing.

"Como canadiense, uno tiene una actitud de 'vida o muerte' respecto al trabajo", afirma. "Simplemente no sabía cómo podría sobrevivir eso".

Por supuesto, Nueva Zelanda no es perfecta. Los datos de la OCDE muestran que el 14% de los empleados trabajan más de 50 horas por semana, más que el promedio de la OCDE del 10%.

Parry señala que parte del apoyo gubernamental que ofrecen otros países ricos, como el seguro laboral en caso de desempleo, no lo proporciona Nueva Zelanda, mientras que los costos del cuidado de los niños son altos y van en aumento.

"Si estás tratando de terminar algo y tienes urgencia, mala suerte", dice Parry. "El mes de diciembre está perdido; en realidad no pasa nada. La gente no responde a sus correos electrónicos".

"Realmente consideran que su tiempo es muy valioso y muy preciado, y creen que el trabajo es un medio para lograr un fin, y no es todo en tu vida".

2. España

Esto no sorprende a Isabelle Kliger, una escritora de viajes que ha vivido en Suecia, Reino Unido, Irlanda y, desde 2010, en Barcelona.

"En Reino Unido e Irlanda, muchas personas pasan todo su tiempo en el trabajo y luego, cuando no están trabajando, socializan con sus colegas", afirma.

No es así en España. "Aquí conoces gente y no te preguntan inmediatamente a qué te dedicas. Y no hablan de trabajo fuera del trabajo", explica.