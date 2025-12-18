Un casi beso queda grabado en la transmisión en vivo durante Noticias Caracol

En el canal colombiano de televisión abierta Caracol, durante la emisión del noticiero, se registró en vivo el intento de un beso de un colaborador del noticiero hacia su compañera de trabajo.

Lee más: Nuevo récord Guinness: beso simultáneo de 1 435 parejas bajo el muérdago

El Noticiero de Caracol cuenta con tres emisiones diarias sobre los temas actuales y coyunturales del país colombiano. En este caso, mientras el periodista realizaba una entrevista a un médico epidemiólogo en vivo sobre la gripe H3N2, el compañero de trabajo se acerca caminando tranquilamente a su compañera en la parte de atrás de redacción; posterior, se agachó hasta la altura de la chica que se encontraba sentada para besarla.

Antes de que pudiera darle el beso, el colaborador cayó en cuenta de que las noticias estaban en emisión. Quedó sorprendido y paralizado por unos 3 segundos para luego volver a agacharse parcialmente y fingir que solo estaba hablando con su compañera.

Por el momento, el medio de comunicación no ha mencionado nada al respecto.

Lee más: Eduardo Andrade y Gigi Mieles se besaron en el set de En Contacto