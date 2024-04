La muerte es un tema que preocupa a muchos, puesto que representa un hecho que no se puede prever y que además, una gran cantidad de incógnitas giran a su alrededor.

Por ello, biólogo molecular y ganador del Premio Nobel de Química, Venki Ramakrishnan, decidió revelar en su libro Why We Die: The New Science of Aging and the Quest for Immortality el motivo por el que las personas mueren y las repercusiones que habrían en la sociedad si la vida se extendiera más de lo debido.

Aunque varios podrían creer que llegar a la tan deseada inmortalidad o simplemente vivir más años podría ser beneficioso, Ramakrishan expuso que esto podría generar el efecto contrario, ya que las personas que se encuentran en el poder o altos mandos podrían adueñarse de dichos puestos, estancando así a la sociedad y dominándola.