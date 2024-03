Pero muchos expertos contemporáneos argumentan que la idea de que Jesús tuvo 12 apóstoles es simbólica y no un relato exacto ni cercano a la realidad.

“El término apóstol parece ser un término que no tiene un solo uso”, explica.

Pablo y Lucas

André Leonardo Chevitarese afirma que este pasaje, en sí mismo, arrastra algunos problemas, razón por la cual algunas versiones en griego antiguo dicen "once" en lugar de "doce".

“Pablo no sabía que había habido un traidor”, comenta.

Judas Iscariote habría sido quien entregó a Jesús, por lo que no podía estar con el grupo tras la muerte del hombre al que seguían.

“En Pablo, la noción de apóstol es un poco más extendida. Así, la posición peculiar de los 12 en el cristianismo primitivo está clara, pero no se sabe si tal posición ya existía cuando Jesús estaba vivo”, explica.

Los Evangelios

Es decir: es una historia ya escrita bajo la “contaminación ideológica”, intencionada o no, de una iglesia primitiva que ya había surgido. Su propio autor no había presenciado los relatos que narró.

Número de seguidores

“Esto explica por qué, en la década los años 50 después de la muerte de Jesús, es decir desde muy temprano, los textos a los que tenemos acceso estaban en griego y no en arameo. Había una pequeña élite urbana que coincidía con Jesús desde el punto de vista de los problemas generados por la ocupación romana, por la alianza de sectores de la élite judía con Roma”.

“Es decir, en cierto modo, Jesús tuvo más discípulos que aquellos 12. Y no hay razón para no admitirlo (...) también hubo discípulas, mujeres que habían dejado parte de sus quehaceres diarios para escucharlo”, dice Chevitarese.

Mujeres apóstoles

“Hubo mujeres que lo siguieron y Madalena es una de ellas. Informalmente se la llama la apóstol de los apóstoles y me gusta recordar que el Papa Francisco cambió la liturgia de Magdalena para hacerla una solemnidad tan importante como la de los demás apóstoles”, apunta.

“Ella no es ampliamente llamada apóstol solo porque no hay ningún relato, ninguna evidencia en los evangelios, de que fue enviada a predicar como los demás. Pero podemos verlo como algo de época, ya que una mujer no hacía eso en ese momento".