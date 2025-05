¿Por qué ahora se debe tener precaución al comprar productos en Amazon?

La etiqueta devuelto no significa necesariamente que el producto esté dañado, pero sí indica que ha sido previamente usado. Este cambio está afectando principalmente a artículos disponibles en Amazon Warehouse , como electrónicos, libros y productos para el hogar . La política parece buscar mayor transparencia con los consumidores, al informarles de forma clara que el producto ya pasó por manos de otro comprador.

Es importante leer detenidamente la descripción del artículo antes de hacer la compra. Muchos compradores ahora deberían consultar con más detalle si el producto tiene algún tipo de reacondicionamiento o si es usado. Si bien Amazon vende productos reacondicionados con garantía, la garantía podría no ser la misma si Amazon no fue quien reacondicionó el artículo. Esto es algo que no siempre está claro en la descripción del producto.

