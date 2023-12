Adornos navideños que atraen pobreza y peleas: ¡Evítalos en Diciembre!

La Navidad es una época de alegría, celebración y unión familiar. Es un momento para dejar atrás las preocupaciones del día a día y disfrutar de la compañía de los seres queridos.

Sin embargo, hay ciertos elementos decorativos que, según las creencias populares, podrían atraer energías negativas, como la pobreza y las tensiones familiares.

Algunos de estos son:

Adornos puntiagudos: Se cree que las formas afiladas rompen la armonía en el hogar y pueden ser símbolos de agresión. Si quieres evitar esta energía negativa, opta por adornos con formas suaves y redondeadas.

Adornos muy viejos: Se cree que los objetos acumulan energía a lo largo del tiempo y podrían llevar consigo experiencias pasadas, tanto positivas como negativas. Si tienes adornos familiares con un historial de conflictos o tristezas, considera la posibilidad de mantenerlos guardados o darles un lugar especial fuera de las áreas principales de tu casa.

Adornos que no transmiten alegría: La Navidad es una época para celebrar y compartir la alegría, por lo que los adornos que no transmiten este sentimiento podrían no ser la mejor elección. Evita objetos que recuerden momentos difíciles o tengan connotaciones negativas.

Al crear una decoración navideña positiva, podemos contribuir a crear un ambiente de alegría, armonía y bienestar en nuestro hogar. Para ello, podemos tener en cuenta los siguientes consejos:

Opta por colores vibrantes: Los colores vivos y alegres, como el rojo, el verde, el dorado y el plateado, son conocidos por su capacidad para elevar el ánimo y crear un ambiente festivo.

Utiliza luces cálidas: Las luces suaves y titilantes pueden contribuir a una sensación de calma y felicidad en el hogar.

Incorpora símbolos tradicionales: Los símbolos tradicionales de la Navidad, como ángeles, estrellas y lazos, han sido asociados durante mucho tiempo con la alegría y la protección.

Asegúrate de que los elementos se complementen: Una decoración bien equilibrada contribuye a una sensación de armonía y bienestar.

