Rojas, que ha acompañado a muchas personas en sus últimos momentos de vida, afirma que cuando la muerte está realmente próxima, ya no se puede mirar hacia otro lado. En esos momentos, las personas suelen tener una especial iluminación retrospectiva en la que hacen cuentas con su vida.

Según Enrique Rojas, las seis cosas de las que más se arrepienten las personas al final de su vida son:

Vivir para trabajar. Las personas suelen lamentar haber dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a su trabajo, descuidando otras áreas importantes de su vida, como la familia, las aficiones y el desarrollo personal.

Sufrir por cosas que no merecían la pena. También se arrepienten por haberse preocupado demasiado por cosas que, en retrospectiva, no eran tan importantes.

No disfrutar más de la vida. Se lamentan por no haber sabido apreciar las cosas buenas de la vida, como las relaciones con los seres queridos, los momentos de ocio o las pequeñas cosas que hacen que la vida sea especial.

No dedicar más tiempo a la familia. Las personas se sienten mal por no haber pasado suficiente tiempo con sus seres queridos, especialmente con sus hijos y nietos.

No haber tenido el coraje de ser uno mismo. La gran mayoría suele arrepentirse por haberse conformado con lo que los demás esperaban de ellas, en lugar de perseguir sus propios sueños y objetivos.

No haber desarrollado una espiritualidad sólida. Las personas suelen sentirse inconformes por no haber encontrado un sentido a la vida, o no haber encontrado una forma de conectar con algo más grande que ellas mismas.

Estos arrepentimientos son comunes en personas de todas las edades y condiciones sociales. Pueden servirnos de advertencia para que no cometamos los mismos errores y para que vivamos la vida al máximo.

