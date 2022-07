5 claves para aplicar a un empleo (y por qué es importante el networking)

El pasado 15 de julio se conmemoró el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, una fecha establecida en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para visibilizar las condiciones laborales y la formación técnica y profesional de este grupo humano.

Este año, según la ONU, el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud se recordó "en un contexto de máximos esfuerzos por conseguir una recuperación socioeconómica tras la pandemia del COVID-19".

La ONU también menciona los desafíos que tienen los jóvenes de todo el mundo para conseguir un puesto de trabajo debido a fenómenos como el cambio climático, guerras, pobreza persistente, aumento de la desigualdad, el rápido cambio tecnológico y la transición demográfica, entre otros.

En Ecuador, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con corte a mayo de 2022, apenas un 27,4 % de los jóvenes entre 18 y 29 años tienen un empleo formal. Los ingresos mensuales de las personas de este grupo etario son, en promedio, de unos 348 dólares.

Diariamente y pese a este escenario complejo, miles de jóvenes en Ecuador no desmayan y buscan llenar estos puestos vacantes, sin embargo aplicar a estas plazas de empleo y no obtener respuesta, saber cómo llevar una entrevista exitosa, crear una buena hoja de vida que genere interés en las empresas, entre otras, son algunas de las situaciones que atraviesa la gran mayoría.

Sebastián Lima, director de Calidad y Servicio de Adecco, empresa de servicios de recursos humanos, brinda cinco claves para aplicar a un empleo. Una de ellas es informarse sobre las nuevas capacidades que están en tendencia en el mercado laboral.

En los últimos años, las capacidades que buscan los reclutadores y departamentos de Recursos Humanos, han cambiado significativamente y más aún después de la pandemia del COVID-19.

Actualmente, por ejemplo, aptitudes como la capacidad de adaptación, tolerancia a los cambios o manejo de plataformas digitales son muy valoradas en un aspirante.

Además, "al buscar el candidato ideal, se juzga mucho la actitud. Este factor en ocasiones tiene más peso que los mismos conocimientos, a la hora de tomar una decisión", afirma el experto.

Por otra parte, Lima recomienda no rendirse tan fácilmente. "Aprender a lidiar con la frustración es esencial para no desmotivarse. El mejor tip es no tomarse personal el que te digan que no, sino como una oportunidad de mejorar o de buscar una vacante que se ajuste más a ti", añade.

Definir los objetivos laborales es importante en este camino profesional. Hay que establecer un punto de partida, se debe tener claro qué es lo que busca, qué es lo que quiere lograr y en cuánto tiempo desea realizarlo.

Se recomienda escribir metas tangibles para determinar el qué, cómo y cuándo lograrlo. De esta manera será más fácil definir los pasos a seguir y no perderse durante el proceso.

Lima también sugiere que el aplicante "se atreva y no se ponga límites". "Lo peor que puedes hacer es dejar ir oportunidades que podrían abrirte puertas a grandes experiencias profesionales", aseguró.

Asimismo, una de las mejores formas de establecer redes profesionales de contactos y tener más posibilidades de encontrar empleo es hacer networking, así que es importante conocer gente a través de redes.

El especialista sugiere abrir un perfil profesional en plataformas como LinkedIn, sin embargo también es importante mantener contacto con los compañeros y compañeras de escuela y universidad, amistades o profesores y profesoras.

Para proyectar seguridad y confianza al aplicar a empleos o para las entrevistas de trabajo, se debe tener acceso a todas las herramientas posibles.

Por último, se debe trabajar en tener una hoja de vida estratégica, organizada y que resalte de las demás, practicar antes de presentarse a una entrevista, poner atención a la imagen personal y tomar cursos que ayuden a fortalecerse como profesional.