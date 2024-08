ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Contarás las horas y los minutos que faltan para una cita determinada. Lo más probable es que la propia impaciencia haga que el día sea en tu mente más largo de lo que en realidad es. Al final, toda expectativa se habrá quedado pequeña, la sorpresa será inmejorable.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

La lectura de un buen libro te servirá para salir de esa atmósfera nociva que puebla tu cabeza. Demasiadas cosas bullen en ella, y lo mejor sería que desconectases con una buena historia que te aleje por unas horas de la realidad.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Un momento de duda puede repercutir en tu futuro profesional. En el trabajo, estarás pendiente de una decisión de los de arriba, pero tendrás tanta impaciencia que cuando llegue, no sabrás reaccionar. Mal momento para las aventuras amorosas que no están ya programadas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tendrás la sensación de que llegas al final de la temporada con más destreza que en ocasiones anteriores. Puede ser porque no estás tan cansado como suele ser habitual y no ansías las vacaciones. Pero los planes no tardarán en bullir en tu mente.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Puedes sentir que todo se derrumba a tu alrededor, en realidad no es para tanto, las preocupaciones cotidianas se juntan y parecen obstáculos insalvables. Tómatelo con calma y poco a poco irás solucionando esos pequeños problemas que tanto crecen, sobre todo por la noche.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Los astros agilizan todo lo relacionado con la economía, también en los estudios relacionados con este campo, por lo que comienzan días que pueden ser decisivos tanto en tus negocios como en la formación para futuros empleos.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Tus buenos propósitos profesionales quedan muy alejados de la realidad que se te plantea. Deberás trazar un nuevo plan de actuación para acercarte a tus objetivos. En el amor, se alejan por fin las dificultades de los últimos meses.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Alguna persona con la que trates durante el día te recordará a un viejo amigo al que hace tiempo que no ves. Si le echas de menos, nunca es tarde para una llamada y unas horas dedicadas a recordar otros tiempos felices.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Te sentirás muy sereno y con ganas de compartir lo bueno que te ofrece la vida. Si no tienes pareja, este puede ser el momento en que encuentres asa persona con la que dar rienda suelta a tus inquietudes y sentirte un poco más pleno.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Las discusiones con tu pareja pueden caer en un círculo vicioso y sin salida. Busca el lado positivo de tu relación. Si no te encuentras bien de salud, evita riesgos innecesarios en actividades a las que estás poco acostumbrado.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

No estás pasando por los mejores momentos en tus relaciones laborales, pues aparentemente tu estabilidad está amenazada por los cambios, a los que eres completamente ajeno. Pero si miras la cuestión con optimismo, verás que ahí tienes opciones de promoción y mejora.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Pese a la creciente actividad laboral, se expanden tus intereses en el amor. Estarás pendiente de la reacción de una persona a la que persigues y hoy tendrás una señal de que vas por buen camino. Deberás dedicarle entonces algo de tiempo extra.