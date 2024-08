Aunque se le llama Superluna Azul, su color no cambia, pero hace referencia a la segunda Luna llena en un mismo mes, un evento poco común. Esta Superluna marcará el comienzo de una serie de cuatro Superlunas, cada una con un esplendor visible espectacular.

La Superluna podrá ser visible las noches del 19 y 20 de agosto. Según el Instituto de Astrofísica de Canarias, este evento astronómico ocurre de tres a cinco veces al año.

Aunque no todos los eventos astronómicos pueden ser observados desde Ecuador, este es uno que no solo sí podrá ser visto desde el país, pero que no necesita ningún aparato adicional para ser disfrutado.

También lea: Las mejores tortas del mundo: una fiesta de sabores internacionales

Este evento hará que la luna parezca un 14% más grande, y sea un 30% más brillante que cuando se encuentra en su posición normal comparado con la Tierra.