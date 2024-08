ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Querrás realizar actividades muy diferentes a las cotidianas para escapar de la rutina; involucrarte en nuevas aventuras, te vendrá muy bien para fortalecer personalidad. En lo sentimental, altibajos en lo carnal y en lo emocional.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Posibilidad de que en las últimas horas del día te sientas decaído, sin fuerzas y con un leve dolor que te recorre todas las articulaciones. No parece un problema serio, pero sí que requiere atención, consulta y cuidados. Ten calma a la hora de organizar viajes y vacaciones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

No parece muy adecuado, según lo que marca tu planeta regente, que hoy te dispongas a realizar ningún viaje o desplazamiento que conlleve un traslado a larga distancia. Algún problema de salud podría hacerte volver apresuradamente .

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tu tendencia a la melancolía será protagonista en este día en el que reflexionarás, quizá en exceso, sobre tu vida y el rumbo que va tomando. Tienes unas cuantas inquietudes que no sabes o no puedes canalizar del modo más productivo. Déjate aconsejar.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Hoy nada de lo que ocurra a tu alrededor por malo que sea, te afectará lo más mínimo, ya que pasas por un momento de egocentrismo que necesitas para reorganizar tus ideas. Pondrás al día tus proyectos profesionales y personales.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Atención muy especial en esta jornada a los accidentes callejeros, un tropezón o un pequeño golpe con el automóvil puede traer consecuencias nefastas para tus planes más inmediatos. Lo mejor sería utilizar el transporte público.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Tus cuentas necesitan de una puesta al día. No puedes seguir aplazando pagos porque cualquier día llegarás al colapso. Consulta con algún profesional que te oriente en la manera de sanear tu balance de ingresos y gastos.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Tendrás que orientar profesionalmente a alguien de tu entorno familiar que no muestra ningún interés en tus consejos. Trata de mostrarte tolerante con todas las opiniones, aunque no seas tú quien las formule. En el plano sentimental, puede avecinarse tormenta.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Los proyectos para negocios se proyectan de forma un tanto ambigua, no te podrás hacer muchas ilusiones, pero tampoco descartarlos sin más opciones. Te convendrá estar a la expectativas y ver cómo se desarrollan las cosas.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Ahora que has recapacitado sobre errores y fracasos pretéritos, puedes ver en qué has fallado, y por qué. Pero, ante todo, no olvides que también es el momento de que remedies esos tropiezos de la mejor manera posible. Y, cuanto antes, mejor.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Tienes prisa por llegar al final, por no quedarte a medio camino de algo que has empezado a construir hace muy poco tiempo. El amor puede estar en el centro de ello, sin que tú te des cuenta de la importancia del mismo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Momentos de interiorización personal que te ayudarán a resolver tus conflictos internos y anular sentimientos de culpa y remordimientos. Te vendrá bien algo de soledad e introspección; piensa en un viaje o escapada al campo, por ejemplo.