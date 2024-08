ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Las relaciones sentimentales basadas en las pruebas continuas y en la desconfianza no son nada sanas. Si los indicios que tienes respecto a este punto se materializan, sal corriendo cuanto antes de esa situación, antes de que cometas un error.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Buen momento para realizar ese viaje aplazado eternamente. Un buen reclamo para que tú y tu pareja os sintáis más unidos de lo que nunca y aclaréis asuntos afectivos. No recibirás buenas noticias en cuanto a dinero se refiere.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

No te inquietes por los comentarios en el trabajo o en el lugar que desempeñes tus labores diarias. No hace daño quien quiere sino quien puede, y podrás situarte por encima de las actitudes abiertamente destructivas, probablemente producto de la envidia.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Intensidad en las emociones y en las relaciones sentimentales. No dejarás ni por un instante de pensar en lo que harías si pudieras encontrarte con tu pareja sin cortapisas. Si aún no has tenido vacaciones, hoy tendrás oportunidad de concretar las fechas.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Momento óptimo en tu capacidad de trabajo, que deberás aprovechar para alguna ocupación extra que por fin te hará pasar un mes alejado de los agobios de última hora. Atención a las fechas señaladas: es posible que hayas olvidado alguna.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

El apoyo de tus seres queridos será fundamental para emprender una labor rutinaria que no por ser habitual deja de ser latosa. El momento más afortunado del día será la caída de la noche, cuando podrías vivir algún tipo de aventura.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Proposiciones inesperadas de tu jefe te situarán en un lugar difícil del que tienes que salir sin daños. Encontrarás comprensión en todos los que te rodean y podrás desarrollar el resto de actividades que tienes pendiente con total normalidad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Si estás seguro de tus convicciones, no te dejes convencer por las presiones exteriores que buscan sacarte de tu carril para beneficios que además te son ajenos. Sigue firme en tu ruta y ganarás con creces en un futuro a medio plazo.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Arrastras pequeñas deudas desde hace un tiempo y aunque la cuantía no es desmesurada, se va acumulando y te preocupa. Intenta ir pagando poco a poco cada mes, para que vaya desapareciendo el problema. Aguanta un poco en el trabajo, luego te verás compensado por ello.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Podrás dar la bienvenida a una persona nueva en tu vida....Puede que sea un compañero de trabajo, alguien que se incorpora a tu familia, un recién nacido o incluso tu media naranja. Buen momento para ocupar el tiempo libre poniendo algo de orden en la casa.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Buen momento para tomar decisiones que afecten sobre todo a lo profesional, o a proyectos de inversiones de capital. Te sentirás con una gran fuerza interior, que te ayudará a clarificar cualquier propósito de futuro.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

No huyas de tus compromisos y escucha a quien pretende aconsejarte positivamente porque lo hace muy bien. Tendrás que hacer un análisis de tus ingresos y verás cómo tienes que reducir los gastos si quieres concretar los viajes pendientes.