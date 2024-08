ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Te sentirás observado mientras trabajas. Las labores de la casa pueden convertirse en motivo de discusión con la familia, sobre todo si las abordas con tan mal espíritu. Manejarás los asuntos económicos a tu gusto, sin complicaciones y con posibilidades de ganar.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Notarás hoy un impulso afectivo muy potente, tal vez en el momento o lugar que menos esperas, pero pronto te darás cuenta de que las circunstancias no son las adecuadas. Tal vez en otro momento...

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Algún ingreso extraordinario te permitirá cumplir con una deuda que ya estaba durando algo más de lo recomendable para tu fama de buen pagador. De ahora en adelante te pensará muy mucho pedir si no estás seguro de pagar pronto.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Vas a superar todas las dificultades por las que pasa tu puesto de trabajo. Con tesón y paciencia sortearás los obstáculos que te vayas encontrando, aunque las personas que te rodean están deseando poder ayudar de alguna manera. Delegar no sería mala idea.

LEO (23 julio - 22 agosto)

No estás pasando por los mejores momentos en tus relaciones laborales, pues aparentemente tu estabilidad está amenazada por los cambios, a los que eres completamente ajeno. Pero si miras la cuestión con optimismo, verás que ahí tienes opciones de promoción y mejora.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Sólo se trata de organización, no de pérdida de tu territorio. Si tienes discusiones con tu pareja por el dinero y por la forma de dirigir la casa, tendrás que pensar que estas son las cosas de vivir en pareja. Tiene otras muchas ventajas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Es un día dedicado a la revisión de objetos del pasado. Tal vez por una mudanza o simplemente porque disfrutarás de tiempo libre tendrás la oportunidad de revivir aventuras de tu infancia. No te dejes invadir por la nostalgia.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Entrarás hoy en una etapa de extraordinaria sensibilidad erótica con tu pareja, buscando sin tapujos nuevas sensaciones, que no siempre deben comenzar o acabar en la cama. Aprovecha el tirón, sobre todo si empiezas las vacaciones.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Jornada indicada para todo tipo de relaciones sociales, personales e íntimas. Notarás seguridad en ti mismo y un halo de receptividad a tu alrededor, sobre todo al sexo opuesto, de forma que, los Sagitario sin pareja, aprovechen.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

La ayuda en casa será indispensable para llegar al final del día. El trabajo puede ser especialmente duro en estos momentos y te verás obligado a cumplir con él sin posibilidad de renunciar a ciertas responsabilidades. Gran momento para dar una noticia a la familia.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Necesitas un poco de organización en el trabajo. Tus posibilidades no son infinitas y no puedes seguir aceptando trabajo que no sabes cuándo podrás sacar adelante. Esto te creará un estrés innecesario, que podrías evitar con algunos minutos de previsión.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

El aire libre y el paseo por la naturaleza pueden despejarte la mente tanto que quede hueco para todo lo que queda por llegar. Estarás contento de desprenderte de tantas preocupaciones que pasan a partir de hoy a ocupar un segundo plano. Buen momento para hacer amistades.