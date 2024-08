ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Asuntos familiares reclaman hoy tu atención y tendrás que tener todas tus energías puestas en ello, porque aunque no sean de corte dramático, podrás evitar complicaciones para los próximos días.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Un desliz amoroso puede traer consecuencias fatales en el futuro y hoy te darás cuenta de ello. Tu estado de ánimo se verá afectado por ello y tendrás que pedir ayuda para levantarlo. Mal día para conocer gente nueva.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

Tu educación hay que a veces te confundan con una persona pusilánime, pero hoy deberás decir realmente lo que piensas e incluso llegar a discutir, porque de ello puede depender honorabilidad ante muchas personas. Convencerás.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tu salud y el bienestar de los tuyos será una de las grandes preocupaciones de esta temporada para ti, y hoy comenzarás a ver las primeras señales que ten podrán en esa senda. Nada duro, algo latoso.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Entrarás en una etapa tormentosa y de dudas respecto a tu pareja. Los hijos serán un tema muy importante aunque quizás no participen de los cambios. Aléjate de los gastos superfluos y gasta solo en lo necesario.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Los hábitos de salud más primarios, como la comida o el buen descanso pasarán a primera plana de tus preocupaciones en estos momentos. Necesitarás contar con todas tus energías para afrontar los retos que te llegan a partir de hoy.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Los nervios te pueden poner en apuros, contrólalos para saber elegir el momento oportuno para hablar de nuevas posibilidades en el trabajo y sacar el mejor partido de ellas. Tendrás que estar al tanto de nuevos detalles financieros.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Surgirán oportunidades de mayor conocimiento de aspectos culturales y formativos, no los deseches de buenas a primeras, sobre todo los primeros, porque descubrirás cosas que te ayudarán para tu día a día.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Una sonrisa en el momento oportuno puede facilitarte mucho las cosas en el trabajo. Te verás forzado a mostrarte comprensivo y cooperante con algunos compañeros que probablemente no soportas. Tendrás momentos de dudas sobre tus sentimientos que puede que duren algunos días.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Tu concepto de justicia te va a facilitar salir de una situación en tu entorno familiar que se ha vuelto complicado. Ten presente siempre que la balanza debe tener equilibrio, físico y emocional, y que tendrás que contar con la opinión de tu pareja.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

No debes mostrarte tan calculador en lo que se refiere a sentimientos de pareja. La generosidad debería ser una prioridad en tus emociones, y si no sabes compartir tu felicidad, puede que aun no estés preparado para vivir junto a alguien.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Pequeños dolores o achaques pueden tentarte a quedarte en casa. No lo hagas: anímate, y date una oportunidad para relajarte y ver las cosas con un poco más de optimismo. Verás como tus achaques tienen más que ver con la cabeza que con el cuerpo.