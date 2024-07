Stephen Hawking , el reconocido físico teórico y cosmólogo británico, no solo deslumbró con sus aportes a la comprensión del universo, sino que también desafió con sus predicciones sobre el futuro de la humanidad y la Tierra .

Una de las predicciones más conocidas de Hawking es la del planeta convertido en una "gigantesca bola de fuego" alrededor del año 2600. Esta teoría, presentada en el documental "The Search for a New Earth" de la BBC en 2017, se basa en la idea de que el crecimiento exponencial de la población y el consumo insostenible de energía conducirán a un efecto invernadero descontrolado.

En este escenario, las temperaturas globales aumentarían drásticamente, transformando la atmósfera terrestre en un horno sofocante y haciendo que la Tierra se vuelva inhabitable para los humanos.