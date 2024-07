ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Estarás más abierto que nunca al romance y al flirteo. Podrías vivir momentos inolvidables por lo apasionado de la sensación de novedad o por el grado de aventura que lograrás en las ya lanzadas.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Debes encontrar el punto intermedio entre tu vida profesional y tu vida privada; si ambas cosas te importan por igual, la organización será una buena baza. Tu estabilidad mental te está pidiendo a gritos unas buenas y largas vacaciones.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

La esperanza de que algo de tu alrededor va a cambiar en un periodo de tiempo relativamente corto te mantiene tranquilo y te permite controlar el enfado interior que quiere asomar una y otra vez.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Cuida tus relaciones con tus vecinos o compañeros de trabajo o estudios. Alguno de ellos te pedirá asesoramiento sobre unas dudas financieras, y eso te va a llevar tiempo porque tendrás que explicárselo todo muy detalladamente, pero será una inversión para el futuro.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Hoy, tu sexualidad estará desbocada gracias al influjo positivo de Venus, el planeta del amor. Así que, en el terreno amatorio, estarás lleno/a de energía e iniciativa. Te apetecerá cambiar tu apariencia, reforzar tu atractivo. Es un buen momento para hacerlo.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Pueden sorprenderte acontecimientos poco agradables. En la familia no tendrás el apoyo que hubieras deseado pero comprenderás la situación por la que estáis pasando todos. Buen momento para contactar con amigos que se han alejado últimamente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Hoy notarás cierta inquietud por lo lento que parece que se mueven ciertas facetas de tu vida. Sentirás la necesidad de que todo a tu alrededor gire mucho más deprisa y de que nadie trate de impedirlo. Pero dale tiempo al tiempo para que todo salga bien.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Aunque tu relación de pareja va madurando despacio debes tomarte en serio los altibajos de la persona amada, puede sentirse más sensible y la delicadeza puede venir muy bien. Jornada de cambios a nivel particular; buen momento para las mudanzas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Te sentirás muy comprometido con las injusticias que se produzcan en tu ambiente laboral; sé precavido y no te expongas demasiado, se te puede ir la mano. En lo sentimental, buen momento para iniciar relaciones o cerrar compromisos

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Los amigos van a ser hoy el eje central de tus preocupaciones. Tendrás un problema con uno de ellos y no tardarás en solucionarlo. No dejes que nadie te aconseje sobre lo que debes hacer o no debes hacer en relación a tus amistades.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Un altercado en la calle o en un lugar cercano a ti te va a impresionar mucho. Vas a estar especialmente sensible, todo te afectará como si de tu vida se tratara. Tal vez te intereses por cuestiones sociales en las que no habías reparado hasta ahora.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Escucha los sabios consejos de quienes te quieren ver feliz y síguelo al pie de la letra. En un momento de ligera zozobra como éste, puede venirte bien la ayuda de alguien con una visión más clara de las cosas.