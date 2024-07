ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Los asuntos domésticos pueden arruinar un final de jornada que habías previsto muy tranquilo, guardando fuerzas para el fin de semana. No tendrás más remedio que solucionarlos y quitártelos de encima cuanto antes.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Habrá momentos en los que tengas dificultades para concentrarte debido a la poderosa atracción que sientes por tu pareja en estos momentos. No te será fácil buscar la manera de decirle que se aleje un poco de ti, porque en realidad estás deseando que se quede a tu lado.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio)

El día puede acabar resultándote pesado, aburrido, gris... El temible fantasma de la rutina está acechándote; utiliza tu creatividad, y no te dejes atrapar por el tedio. Que no te invada esa sensación de haber tirado un día a la basura.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Tu gran mano izquierda para los negocios te hará ganarte de nuevo la confianza de quienes te han estado apoyando. Puedes tener una sorpresa en el entorno familiar y buenas noticias en el amor.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Recibirás buenas vibraciones por parte de los astros y, traducidas en energía positiva, supondrán una dosis de ánimo y fuerza física. Solo tienes que controlar tu empuje para no parecer que actúas con un poco de agresividad.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Aunque parezca que la mala suerte te ha perseguido en los últimos tiempos, tu situación económica mejorará de forma sorprendente en los próximos días. Tendrás que hacer frente a un inesperado conflicto sentimental, pero las buenas noticias suavizarán todo rápidamente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Durante esta jornada, el extranjero y todo lo que tenga que ver con él estará, de alguna forma, presente en tus planes y en tu vida personal. Cobra fuerza, además, todo lo relacionado con el dinero.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Si tienes que resolver algún tema espinoso de familia, estás en buen momento, ya que tu pareja lo sabe y te apoyará incondicionalmente. Controla los nervios y no hagas tonterías que puedan afectar a su salud.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Descanso y distracción son actividades recomendables para estos días, aunque tal vez te resulte imposible mantener el ritmo de ahorro que llevabas hasta ahora. No será un problema, porque ganarás en salud.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

La curiosidad hará que te intereses por los demás, pero también que atiendas a rumores y a chismes con más atención de la que debieras. Sabrás, sin embargo, hacer buen uso de la prudencia para que nadie se sienta molesto. Buen día para el ejercicio, sobre todo para sudar.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Hoy no te quitarás de la cabeza ese plan al que te has comprometido para los próximos días y que no te apetece nada. Hoy maldecirás tu empeño en agradar a los demás, pasando por encima de tus propios deseos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Tendrás tantas ocupaciones que no podrás improvisar nada a lo largo del día, cada minuto estará medido. Es una pena, porque los astros te abren hoy un abanico de posibilidades para cambiar de planes. Tendrás también proposiciones por parte de tus amigos.