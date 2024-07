ARIES (21 de marzo - 20 de abril)

Quizá hoy no sea el día para tomar decisiones de cierta relevancia, porque puedes equivocarte; algunas ideas rondarán por tu cabeza sin solución de continuidad y hasta que no las resuelvas no encontrarás la tranquilidad.

TAURO (21 abril - 20 mayo)

Esperarás indefinidamente que alguien de quien depende tu trabajo te dé una respuesta que te permita tomar una decisión personal. Hoy no será el día en que se resuelva esa duda, pero sí que traerá otro tipo de sorpresas, probablemente en el ámbito familiar.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio).

El amor prima hoy sobre todas las cosas. Las mujeres del signo se sienten protegidas y protectoras y los varones se sentirán grandes y conquistadores. La salud estupenda y posibilidad de conseguir con el trabajo y tesón un buen viaje.

CÁNCER (22 junio - 22 julio)

Sólo se trata de organización, no de pérdida de tu territorio. Si tienes discusiones con tu pareja por el dinero y por la forma de dirigir la casa, tendrás que pensar que éstas son cosas de vivir en pareja. Tiene otras muchas ventajas.

LEO (23 julio - 22 agosto)

Ante las discusiones de pareja, tendrás que aplicar la ecuanimidad, verás que ha estado a tu lado en la mayoría de las ocasiones, aunque no te hayas percatado. Tal vez deberías buscar en tu debe para equilibrar la balanza.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre)

Tu vida toma ahora un ritmo ascendente. Se impone que seas más un poco más transparente en tu vida íntima, y que hables con la verdad por delante. No manipules, ni te dejes manipular. Verás como florece en ti la comunicación sentimental.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre)

Tu mente estará hoy muy despierta y sabrás expresar con mucha precisión tus criterios y los razonamientos en los que los basas. Contarás con una oportunidad para lucirte y no dejarás de hacerlo. Se te abren las puertas en el entorno familiar.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre)

Amarás la independencia y detestarás obedecer, sobre todo a quien crees que tiene menos capacidades que tú. Tendrás que hacer un esfuerzo por reconocer la autoridad que da un puesto, aunque creas que el que lo posee no lo merece.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre)

Neptuno favorece tus aptitudes artísticas, es un buen momento para iniciarlas y sobre todo para consolidar una fase de creación ya iniciada, en el que apuntalarás algunos de tus éxitos del futuro después de un trabajo duro y continuado.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

Posibilidad de que hoy el carácter te cambie sin motivo. No tratarás de controlar estos vaivenes ya que los entenderás como un reajuste necesario para encontrar, una vez más, el equilibrio que tanto persigues. Buen momento para hacer compras relacionadas con regalos.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero)

Algún acontecimiento puntual puede activar tu instinto de solidaridad, que va a estar presente en cada uno de tus gestos. Pensarás en cómo entregar mucho más de tus recursos y de tu propio tiempo a la gente más necesitada. La generosidad se extenderá a otros terrenos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo)

Las reformas en el hogar te mantendrán más ocupado de lo que imaginabas en estos días, aunque ya has avanzado bastante surgirán criterios dispares sobre precios y colores.