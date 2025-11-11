11 de noviembre, a las 11h11. ¿Un fenómeno energético clave para la transformación y los nuevos comienzos?

<b>Este martes 11 de noviembre se activa un fenómeno energético conocido en el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/esoterismo target=_blank>ámbito esotérico</a> como el Portal 11/11.</b> Esta fecha no solo es una coincidencia numérica, sino que, según distintas creencias<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/iluminacion target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/leon-salva-hiena-prenada-de-jauria-perros-salvajes-BF10374894 target=_blank></a></b>