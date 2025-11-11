11 de noviembre, a las 11h11. ¿Un fenómeno energético clave para la transformación y los nuevos comienzos?

Leer más: El momento en el que un león salva a una hiena preñada de una jauría de perros salvajes

La repetición de la secuencia en el día y el mes, 11/11, amplifica estas cualidades y crea lo que se denomina un "portal energético". Los creyentes interpretan esta fecha como una señal de sincronía, un llamado directo del universo para prestar especial atención a los pensamientos y a las intenciones. Se sostiene que el velo entre el pensamiento y la manifestación se vuelve más delgado, lo que facilita la materialización de los deseos.

Desde la perspectiva de la numerología, el estudio místico de los números, esta fecha tiene un profundo significado. El número uno representa el inicio, la creación y la acción. Cuando esta cifra se duplica, como en el caso del once, su energía se potencia. En esta disciplina, el 11 es considerado un "número maestro" que simboliza la intuición, el despertar espiritual y la conexión con planos superiores.

Este martes 11 de noviembre se activa un fenómeno energético conocido en el ámbito esotérico como el Portal 11/11. Esta fecha no solo es una coincidencia numérica, sino que, según distintas creencias espirituales, concentra una vibración especial que ofrece una poderosa oportunidad para la iluminación , la introspección y el impulso de nuevos comienzos en la vida personal.

Para canalizar la vibración elevada de esta jornada, existen diversas prácticas recomendadas que buscan clarificar pensamientos y metas. Uno de los rituales más populares es la Manifestación Escrita, que consiste en redactar once deseos o afirmaciones en tiempo presente y en modo afirmativo en una hoja de papel, para luego guardarla hasta el próximo portal.

Otro ritual clave es la Meditación de la Columna de Luz. Esta práctica se centra en abrir los canales intuitivos y recibir guía, visualizando una inmensa columna de luz dorada y blanca que actúa como un portal interior. El objetivo es alinear la conciencia y el "yo humano" con el "yo divino" para obtener claridad sobre el camino a seguir.

Finalmente, el Ritual del Fuego para la Liberación utiliza el fuego como un elemento de transmutación. En este rito, se escribe una lista de todo lo que se desea dejar atrás, miedos, culpas o viejas costumbres, se agradece lo aprendido de esa experiencia y se quema el papel en un recipiente, simbolizando que se deja un espacio vacío para las nuevas oportunidades que trae el portal.

Es importante recordar que el 11 de noviembre también se celebra, por otra parte, el Día del Soltero. Esta fecha se reivindica como la cara opuesta a San Valentín, enfocada en el amor propio y la celebración de quienes no están en pareja, siendo en China el evento de compras masivas más grande del mundo, asociando visualmente los cuatro "1" con personas solas.

