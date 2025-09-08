Un extraño pez utiliza dientes en la frente para aparearse

Un equipo de científicos de la Universidad de Washington descubrió que los machos adultos del pez rata moteado poseen hileras de dientes en la frente, los cuales utilizan para sujetas a las hembras durante el apareamiento.

El hallazgo, publicado en Proceeding of the National Academy of Sciences, cuestiona la idea de que los dientes son estructuras exclusivas de la mandíbula. Estos peces cartilaginosos, emparentados con los tiburones, presentan un apéndice frontal llamado tenáculo, recubierto de dientes verdaderos que emergen únicamente en machos adultos.

Según la investigadora Karly Cohen, esta característica “revierte la antigua suposición en biología evolutiva de que los dientes son estructuras estrictamente orales”. El tenáculo se desarrolla desde etapas tempranas, pero solo en los machos llega a mineralizarse y a producir dientes.

El pez rata moteado, que habita en el noreste del Pacífico y mide unos 60 centímetros, también utiliza pinzas pélvicas para sostener a la pareja. El estudio comprobó que los dientes del tenáculo son auténticos gracias a pruebas genéticas y análisis de tejido que identificaron la presencia de la lámina dental, una estructura esencial en la formación de dientes.

Este descubrimiento no solo abre interrogantes sobre la evolución dental en los vertebrados, sino que también revela cómo especies como esta desarrollaron adaptaciones únicas para la reproducción.