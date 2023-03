Para ver cómo cambiaban las prioridades de los ratones en función de su nivel de hambre, el equipo comparó el comportamiento de ratones que tenían acceso ilimitado a la comida con el de ratones «hambrientos agudos» (a los que se les había restringido la comida durante la noche) y ratones «hambrientos crónicos» (a los que se les había restringido la comida durante 5 días).

Los investigadores señalan que este «hambre crónica» también puede darse en la naturaleza, donde no hay comida disponible todo el tiempo.

Descubrieron que las neuronas receptoras de la leptina se inhibían cuando los ratones comían y se activaban cuando interactuaban con ratones del sexo opuesto (potenciales parejas), pero no cuando interactuaban con ratones del mismo sexo.

A continuación, los investigadores utilizaron señales luminosas y químicas para estimular selectivamente las neuronas, lo que les permitió observar si esta activación alteraba el comportamiento de los ratones y cómo lo hacía.

La estimulación de la leptina tuvo poco efecto sobre el comportamiento de los ratones saciados, que en general estaban más interesados en socializar que en comer.

Pero cuando los investigadores activaron las neuronas receptoras de leptina de los ratones con hambre aguda, sus prioridades cambiaron: se acercaron más lentamente a la comida, comieron menos y dedicaron más tiempo a socializar con posibles parejas.

Sin embargo, la estimulación de la leptina no pudo anular el hambre más intensa de los ratones con restricción crónica de alimentos, cuyo apetito no se redujo y cuyas prioridades no cambiaron con la activación de la leptina.

"Así pues, tenemos un sistema que sólo puede regular el hambre moderada, pero no la fuerte. Este circuito podría contribuir a explicar por qué las dietas no funcionan: no es un problema reducir la ingesta de alimentos durante un breve periodo, pero no funciona si se intenta hacer durante más tiempo", ha detallado Korotkova.

Por el contrario, cuando los investigadores activaron las neuronas de neurotensina, observaron un aumento de la conducta de beber a expensas de socializar, tanto con posibles parejas como con ratones del mismo sexo.