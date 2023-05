¿Por qué parpadeamos?, esta es la respuesta de la ciencia

Con base en el estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los peces que no parpadean y los saltafangos siempre han tenido los músculos necesarios para poder parpadear. Por ello, es lógico concluir que los tetrápodos empezaron con el fenómeno del parpadeo cuando se trasladaron a tierra seca.



Pese a que los animales investigados no son los antepasados directos de los humanos, los paralelismos entre los saltafangos y los tetrápodos permiten dar una idea de por qué parpadeamos. La conclusión​​​​ más cercana es que la necesidad de ver con eficacia es la razón principal.