Infección controlada

Patógenos como el zika, la fiebre tifoidea y el cólera ya se han utilizado en ensayos de infección controlada. Se habla de otros virus, como la hepatitis C, como futuros candidatos.

Aunque no existe un registro central de estos ensayos, Hill estima que han contribuido a al menos una docena de vacunas en las últimas dos décadas.

Pasado oscuro

Sistemas de alerta temprana

"Eso no es algo que ocurra comúnmente, por lo que esperar a que eso suceda lleva mucho tiempo", afirma.

La vacuna se administró a 800.000 niños en Filipinas. Pero los investigadores detectaron un problema: si bien la vacuna funcionó bien para los niños que ya habían sufrido dengue, era potencialmente peligrosa para los niños que no habían sido infectados previamente.

En 2017, la OMS cambió sus pautas y recomendó que no se administrara Dengvaxia a personas que no habían sido infectadas previamente con el virus del dengue.

Si Dengvaxia se hubiera probado primero en un ensayo de infección controlada, afirma, los investigadores podrían haber observado cómo interactuaban la vacuna y el virus en los cuerpos de varios pacientes, incluidos los que ya habían sido infectados con dengue y los que no.

Enfermedades sin cura

Y los investigadores del instituto utilizan una cepa de malaria que es muy sensible al tratamiento farmacológico, debido a la creciente resistencia del parásito a los fármacos en muchas partes del mundo.

Pero a algunos científicos les preocupa que las líneas rojas éticas se difuminen una vez que se empiece a experimentar con enfermedades para las que no hay tratamientos disponibles.

En casos raros, también está relacionado con problemas neurológicos en adultos. No existe tratamiento para el virus.

Aunque los resultados aún no se han publicado, todas las mujeres que recibieron el virus se infectaron y la mayoría desarrolló síntomas que incluyeron erupción y dolor en las articulaciones durante un período de cuarentena, según los detalles reportados en una conferencia médica en 2023.

No existe tratamiento para el virus del Zika.

Hepatitis C

Sin embargo, es más realista la perspectiva de un ensayo de infección controlada con hepatitis C, un virus que normalmente, pero no siempre, es tratable.

Las infecciones crónicas con el virus pueden causar cirrosis, insuficiencia hepática y muerte si no se tratan.

Los investigadores de la Universidad de Oxford, por ejemplo, obtuvieron financiación para probar una posible vacuna contra la hepatitis C mediante un ensayo de infección controlada.

Cox también propone un ensayo de infección controlada con el virus después de su frustrante experiencia al lanzar un ensayo de vacuna tradicional contra la hepatitis C en 2012.

Después de ser vacunados, serían expuestos deliberadamente al virus y luego monitoreados durante varias semanas o meses. A los que no eliminen el virus se les administrarían antivirales.

Pero incluso con controles de seguridad rigurosos, ocurren accidentes. En 2012, un voluntario del Instituto Jenner no se presentó a su control médico obligatorio, siete días después de ser infectado con malaria, dice Hill.

No lo encontraron durante una semana. El voluntario finalmente estuvo bien, y el incidente fue reportado a un comité de ética. Pero las consecuencias podrían haber sido mucho más graves.

"Principio confuso"

"Para las enfermedades que tienen el potencial de causar un trastorno muy grave, y para las que no tenemos un medicamento que detenga a ese organismo en seco, creo que... el equilibrio se vuelve mucho, mucho más difícil", afirma.

"Cuando existe el riesgo de que muera una de cada 1.000 personas [por ejemplo], tienes que convencerme de que es algo que no se puede aprender de ninguna otra manera".

Pero el estudio también generó controversia. La covid-19 no tiene cura y sus efectos a largo plazo son impredecibles.

Pero Sulmasy, del Instituto de Ética Kennedy de la Universidad de Georgetown, cree que el estudio de infección humana controlada del Imperial College no pasó la prueba ética.

"No se aprendió mucho de eso que no se hubiera podido aprender de alguna alternativa", señala. "La covid era una novedad. Realmente no sabían mucho sobre las consecuencias a largo plazo".