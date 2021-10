La otra obra maestra de Charles Darwin que quizás no conoces (y no es sobre la evolución)

Desde Tierra del Fuego

Los animales del zoológico de Londres no eran la excepción y cuando la respuesta no era suficiente, Darwin buscaba la manera de encontrarla en donde fuera necesario.

En un momento particularmente difícil en 1864 llegó hasta a ofrecerle todo su material a su colega Alfred Russel Wallace: "He recopilado algunas notas sobre el hombre, pero no creo que las use nunca... Hay mucho más que me gustaría escribir pero no tengo fuerzas".