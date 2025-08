La Inteligencia Artificial ya es capaz de descubrir nuevas leyes físicas

Científicos de la Universidad de Emory, en Estados Unidos, han demostrado que la Inteligencia Artificial, puede ir más allá del procesamiento de datos y ser una herramienta efectiva para descubrir nuevas leyes físicas que rigen el mundo natural.

Los hallazgos, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), surgen de un trabajo conjunto entre físicos teóricos y experimentales que emplearon un modelo de red neuronal entrenado con datos obtenidos en laboratorio a partir de plasma polvoriento, un gas ionizado con partículas de polvo suspendidas.

“Demostramos que podemos usar la IA para descubrir nueva física”, explicó Justin Burton, profesor de física experimental y coautor del estudio. “Nuestro método de IA no es una caja negra, entendemos cómo y por qué funciona. El marco que proporciona también es universal y podría aplicarse a otros sistemas complejos para abrir nuevas vías de descubrimiento”.

El estudio permitió describir con un 99 % de precisión las fuerzas no recíprocas que actúan en este tipo de plasma, desafiando incluso algunas suposiciones teóricas previas. “Podemos corregir estas imprecisiones porque ahora podemos ver lo que ocurre con un detalle exquisito”, señaló Ilya Nemenman, coautor del artículo y profesor de física teórica.

El enfoque podría aplicarse a otros sistemas de muchos cuerpos, como materiales industriales como pinturas, tintas, coloides o agrupaciones celulares en organismos vivos, donde las interacciones entre un gran número de partículas hacen que sea muy difícil inferir las leyes que los gobiernan.

El plasma, conocido como el cuarto estado de la materia, está presente en el 99,9 % del universo visible, desde los rayos solares hasta la atmósfera terrestre. El plasma polvoriento, más complejo aún, es común en entornos planetarios como los anillos de Saturno o la ionosfera de la Tierra. Esta investigación demuestra que la IA puede convertirse en una nueva aliada de la ciencia básica.