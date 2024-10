Pero, ¿qué son exactamente las microglías?

Esenciales para el cerebro

La cara negativa

Las adicciones

"Los receptores tipo Toll son receptores muy antiguos diseñados para reconocer objetos extraños. Se supone que están ahí para detectar hongos, bacterias y virus. Son los receptores del tipo 'no soy yo, no estoy bien, no estoy bien'".

El dolor

"Si me acerco a ti y, sin previo aviso, te doy una bofetada, me salgo con la mía la primera vez. Pero tú no me dejas salirme con la mía la segunda vez porque estás preparado, listo, en guardia", afirma Watkins.