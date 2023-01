El doctor que comió heces de sus pacientes, halló la causa de una terrible epidemia y cambió la forma en la que nos alimentamos

Un detalle crucial

No es sorprendente que fuera considerada como altamente infecciosa, y aquellos que la sufrían fueran rechazados como leprosos.

La pelagra afectaba a los reclusos, pero no al personal.

Se dio cuenta de que no podía ser una enfermedad infecciosa, como insistían la mayoría de sus colegas médicos.

Pero Goldberger sabía que criticar la comida del sur como norteño, no lo haría popular.

"Para lograr que los científicos avalaran su convicción de que la pelagra era una deficiencia dietética y no una enfermedad germinal, necesitaba evidencia", señaló Kraut.

Pero la comunidad científica no estuvo de acuerdo.

"Criticaron su metodología y los resultados e insistieron en que, sin importar lo que Goldberger hubiera demostrado, se trataba de una enfermedad germinal, y él no había encontrado el germen", contó Kraut.

Para silenciar a sus críticos y probar más allá de toda duda razonable que la pelagra no era una enfermedad infecciosa, decidió hacer algo aún más polémico: experimentar consigo mismo.

"No impuse ninguna restricción de ningún tipo ... No se hizo ningún intento de evitar la 'infección natural'", escribió.

Fiestas de inmundicia

No fue el único en tomarse las inmundas píldoras.

Y como si las heces y la orina no fueran suficientes, Goldberger tenía una última sorpresa para ellos: sangre.

"Los hombres no consintieron que tragara las pastillas, pero me dieron en el abdomen una inyección de sangre de una mujer que moría de pelagra", escribió Mary.

Goldberger pensó que finalmente lo había logrado: tenía todas las pruebas necesarias para demostrar que la pelagra no era contagiosa.

Unos años después...

El problema era que los perros no querían comer esa comida.

No es animal, no es vegetal, no es mineral.