El diagnóstico terminal de una de mis hijas salvó la vida de la otra

Inicialmente, los médicos les aseguraron que no pasaba nada. Pero en abril del año pasado, Jake y Ally llevaron a Nala a Urgencias y allí le hicieron una resonancia magnética. 45 minutos después les dieron un posible diagnóstico.

"Cuando el médico dijo 'No es un tumor cerebral', estaba casi dando volteretas, emocionada", dice Ally.

Cuando salió de la habitación, Jake buscó en Google el término. "Me di cuenta por su rostro de que no eran buenas noticias", cuenta Ally.

La MLD es causada por un gen defectuoso. Los niños afectados no pueden producir una enzima importante llamada ARSA, una proteína que ayuda al metabolismo del cuerpo a funcionar.

"Me dije a mí mismo que no podía volver a suceder, no podíamos ser tan desafortunados", dice Jake. "Cuando nos enteramos, fue desgarrador".