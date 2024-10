“Los científicos supusieron que podría desintegrarse durante ese paso [por el Sol], ya que su composición volátil y helada era incapaz de soportar el intenso calor de nuestra estrella madre, pero sobrevivió más o menos intacto”, explicó el astrónomo Bill Cooke en un boletín de la NASA.

¿Dónde y cómo se puede ver?

El Tsuchinshan-ATLAS solo será visible desde la Tierra durante el resto de octubre, porque el próximo mes desaparecerá y no volverá a pasar por el vecindario del Sistema Solar en 80.000 años.

El “cometa del siglo”

Massey dice que hay que tener cautela sobre si no habrá uno más en el futuro cercano que nos pueda deleitar con su belleza. “¿Va a ser el cometa más brillante de los últimos 100 años? Lo dudo mucho”.

El cometa Neowise, que causó sensación durante la pandemia en 2020, tuvo un brillo que quizás no pueda ser superado por el de este mes.

Sin embargo, eso no es motivo para dejarlos pasar: “Los cometas son impredecibles, pero no sabemos cuándo aparecerá el próximo, así que no pierdas esta oportunidad”.