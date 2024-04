Eclipse solar 2024: ¿Cómo mirar el espectáculo del 8 de abril desde Ecuador?

El eclipse solar convertirá al día en noche el lunes 8 de abril en algunos países del hemisferio norte. Entre los lugares donde se podrá observar el evento están México, Estados Unidos y Canadá, pero eso no va a impedir al resto del mundo verlo.

Según un investigador del Laboratorio de Física Geoespacial de la Nasa, Cristian Ferradas, va a ser necesario tomar en cuenta el pronóstico del tiempo.

"Si el cielo no está despejado... no veremos el efecto visual del eclipse al 100%", comenta el investigador. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU, la semana del 8 de abril se presentará cierta nubosidad en varias partes del país. Debido a esto, la visibilidad del evento puede no ser la óptima.