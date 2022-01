Un enorme asteroide descubierto en 1994 hizo su mayor aproximación a la Tierra de los próximos dos siglos, volando este martes 18 de enero a una distancia mínima de 1,6 millones de kilómetros.

A diferencia de la amenaza descrita en la reciente película "Don't Look Up", el asteroide 7482 1994 PC1, de más del doble del tamaño del edificio neoyorquino Empire State, no representó un peligro para el planeta, aunque se acercó a solo cinco distancias lunares del globo, a una velocidad de 76.192 kilómetros por hora.

El Virtual Telescope Project, con sede en Roma, organizó una transmisión en vivo que permitió a los espectadores ver el objeto de un kilómetro de ancho durante la parte más cercana de su sobrevuelo, que ocurrió a las 16:51 (hora de Ecuador continental).

El de ayer no es el asteroide más grande que ha pasado cerca a la Tierra. Ese honor corresponde a 3122 Florence (1981 ET3), de entre 4 y 8,8 kilómetros de diámetro, el cual circuló cerca del planeta en septiembre de 2017 y no volverá hasta el 2 de septiembre del año 2057.

Un Objeto Cercano a la Tierra, como la NASA llama a los asteroides y cometas que identifica y cataloga, tienen órbitas que los sitúan hasta 48 millones de kilómetros de la Tierra.

En 2021, la NASA lanzó desde EE.UU. su primera misión de defensa planetaria, que de forma deliberada chocará un artefacto con un asteroide para desviarlo de su órbita y así probar la tecnología que busca evitar una colisión contra la Tierra.

La misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble (DART, en sus siglas en inglés) despegó en noviembre a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg, California (EE.UU.).

DART viajará a unos 6 kilómetros por segundo y se prevé que en septiembre de este año choque contra Dimorphos, la pequeña luna del asteroide Didymos, de unos 780 metros de diámetro y a la que busca alterar su órbita.