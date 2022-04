Aprueban la liberación de millones de mosquitos modificados genéticamente

Una vez aprobado por la EPA, la primera ola se lanzará este año, aunque no está claro exactamente en qué momento, ya que requiere de la aprobación regulatoria estatal en Florida y California.

Grupos ambientalistas están preocupados por el impacto que causaría la utilización de mosquitos genéticamente modificados.

“Los científicos han encontrado material genético de mosquitos transgénicos en poblaciones silvestres en niveles significativos, lo que significa que los mosquitos transgénicos no son estériles. Los mosquitos transgénicos podrían generar muchos más problemas ambientales y de salud de los que resolverían. La EPA necesita hacer una revisión real de los riesgos potenciales y dejar de ignorar la oposición generalizada en las comunidades donde ocurrirán las liberaciones”, explicó Dana Perls, Gerente del Programa de Alimentos y Tecnología de Amigos de la Tierra (FOE, Friends of Earth) y residente de California, en un comunicado de prensa.

Friends of the Earth espera apelar a los reguladores estatales para evitar la liberación de miles de millones de mosquitos, alegando que no hay datos disponibles públicamente para respaldar la idea de que conducirán a una reducción de las enfermedades transmitidas por mosquitos.