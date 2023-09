“Cuando desciendes 100 metros, no hay luz del sol. Está oscuro y cada uno de tus pulmones se encoge al tamaño de una pelota de tenis. Tratas de darle tranquilidad a tu mente, mientras ella está convencida de que te estás muriendo”.

“No puedes quererlo demasiado y no puedes estar demasiado nervioso. Es un deporte difícil si no lo disfrutas y no te dejas llevar”, dice Yagmour Ergun, otro apneista turco.