El procedimiento es mínimamente invasivo y no requiere cirugía mayor. Una vez inyectado, el gel actúa como un bloqueo físico que impide el paso del semen, de forma similar a una vasectomía, pero con una diferencia clave : es reversible .

A diferencia de los métodos hormonales o de la vasectomía tradicional, ADAM no afecta los niveles hormonales ni requiere cortes o ligaduras permanentes.

Los ensayos clínicos iniciales incluyeron a 25 participantes que recibieron la inyección de ADAM. Los resultados preliminares han sido muy prometedores:

No se detectó esperma en las muestras de semen durante hasta 24 meses, no se reportaron efectos secundarios graves y los participantes no mostraron cambios hormonales ni complicaciones importantes.

Los próximos pasos incluyen estudios más amplios y de largo plazo, pero la comunidad científica considera que este avance podría representar una revolución en la salud reproductiva masculina.