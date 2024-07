Si bien el fenómeno aún no se declara oficialmente, las imágenes satelitales de la NASA no dejan lugar a dudas . Los sensores especializados de estos satélites permiten colorear el Pacífico según las temperaturas promedio del mar, mostrando anomalías en la altura de la superficie del mar en el centro y este del océano.

¿Qué esperar de La Niña?

A diferencia de El Niño, que se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente cálidas, La Niña trae consigo aguas frías en el Pacífico ecuatorial. La Niña generalmente se asocia a menos precipitaciones, inviernos más fríos y veranos menos calurosos. Sin embargo, los efectos de cada episodio varían según su intensidad y duración, así como la época del año en que se desarrolla.

La NOAA advierte:

Existe una probabilidad de 1 en 5 de que La Niña no se presente y las condiciones neutras se prolonguen durante el invierno. Si bien no se cree que este sea un resultado probable, no se descarta por completo. De prolongarse la neutralidad, no se observarían los cambios esperados en temperatura global, precipitaciones y otros patrones climáticos.

La evidencia satelital y los pronósticos indican que La Niña está en camino y tomará el control del clima global. Se esperan efectos variados en todo el mundo, incluyendo menos precipitaciones. La NOAA llama a estar atentos a las actualizaciones y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.