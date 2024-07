El director de The Last Resort , Florian Willet, destacó que Sarco proporcionará “ un espacio seguro donde morir pacíficamente”. En una declaración a la prensa, Willet mencionó su intención de utilizar la cápsula al final de su propia vida , describiendo el proceso como una forma hermosa de “respirar aire sin oxígeno hasta caer en un sueño eterno”.

La cápsula de suicidio asistido Sarco , desarrollada por la organización The Last Resort, podría debutar en Suiza este año. Este dispositivo futurista, cuyo nombre es una abreviación de “sarcófago” , permite a las personas terminar con sus vidas de la manera más autónoma y pacífica .

Actualmente, no hay fecha, hora o lugar del primer uso, ni quién será el primer usuario. Sin embargo, la abogada Fiona Stewart, miembro del consejo asesor de The Last Resort, indicó que es probable que la cápsula se utilice este año.

El costo estimado para el usuario es de 18 francos suizos (aproximadamente USD 20) por el nitrógeno. A pesar de su aparente simplicidad y bajo costo, el uso de Sarco suscitó importantes preguntas legales y éticas en Suiza, lo que reaviva el debate sobre la muerte asistida en el país.

El suicidio asistido es legal en Suiza bajo ciertas condiciones estrictas, pero la introducción de Sarco genera controversia. Este dispositivo plantea cuestiones sobre la dignidad humana, el consentimiento y las posibles implicaciones para la sociedad.



Mientras algunos ven a Sarco como una opción digna y controlada para quienes desean poner fin a su sufrimiento, otros temen que su uso puede minimizar la importancia de la muerte y llevar a decisiones precipitadas.