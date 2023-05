Hasta ahora ha durado más de tres años, mucho más que la mayoría de las supernovas, que normalmente solo son visiblemente brillantes durante unos meses.

Una de las teoría es que la explosión se produjo cuando un agujero negro se tragó una enorme nube de gas.

Pero no fue hasta un año después que los astrónomos lo detectaron al revisar los datos.

En ese momento pensaron que no tenía nada de especial porque no había indicios de lo lejos que estaba y, por lo tanto, no era posible calcular su brillo.