En la denuncia se indicaba que un adulto mayor golpeaba a sus dos perritas en el sector de Carapungo, al extremo norte de Quito. Los castigos eran constantes al momento de alimentarlas, por lo que intervino de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio.

El tutor de las mascotas podría pagar una multa de 20 salarios básicos unificados, que equivale a USD 9 200, por infracciones muy graves, establecidas en los numerales 9 y 28 del artículo 3711 de la Ordenanza Metropolitana número 072.

Los animales fueron rescatados y trasladados al Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (Cavrat) de Calderón, donde reciben atención veterinaria y etológica para su posterior proceso de adopción.

Cuando fue abordado por los técnicos de la UBA, el tutor de las caninas justificó su actitud diciendo que “si no les pego, no aprenden”. Afirmó que ese era su método de educación. "Un perro que recibe castigos físicos puede volverse sumiso, sí, pero no porque haya aprendido, sino porque ha sido condicionado a evitar el dolor. El castigo solo genera evasión y desconfianza, dañando por completo la relación de los animales de compañía con los tutores", indicó esa entidad en un comunicado.

Le puede interesar: Un hombre recibió la multa máxima tras apuñalar a una perra en Llano Chico y causar su muerte