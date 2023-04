Los Hackers de la Farándula: Así reaccionó la farándula a la ruptura de Marián Sabaté

En el programa del 27 de abril, Los Hackers de la Farándula continuaron con el tema del momento, el fin de la relación entre Marián Sabaté y Ulises Paz. La presentadora de farándula había estado el día anterior contando la primicia para el programa de las tardes de Ecuavisa.

Te puede interesar: Kike Jav inicia acciones legales contra presentadoras de TV

La primera en reaccionar fue Mariela Viteri quien aseguró que Sabaté se repondrá de esta situación y debe seguir adelante. Al ser cuestionada por Lazito sobre qué le diría a Ulises Paz, la diva respondió: "No hay deuda que no se pague, ni tiempo que no se cumpla".