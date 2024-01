La cantante Katty Elisa estuvo involucrada en siniestro de tránsito

View this post on Instagram

Roger Hid, esposo de la artista, brindó más detalles sobre el incidente y la recuperación de Katty Elisa Lamilla a Los Hackers de la Farándula.

"El día sábado salimos de un evento de la iglesia y como estaba lloviendo, un carro adelante frenó a raya, yo frené, no lo choqué, pero el carro detrás mío no alcanzó a frenar y se me vino encima", relató el productor musical, quien aseguró que la ex cantante de Kandela & Son sí estaba usando cinturón de seguridad pero tal vez su postura en el asiento no era la adecuada en el momento del impacto, provocando un latigazo cervical a Lamilla.

