El locutor Gordon Smart, amigo del actor Jamie Dornan, comentó a los medios por primera vez sobre los momentos difíciles que vivieron cuando se presentó un incidente mientras se encontraban de vacaciones en Portugal el año pasado y compartió que inicialmente pensaron que habían bebido demasiado la noche anterior. Sin embargo, las culpables resultaron ser las orugas procesionarias del pino, que son sumamente tóxicas.

"Nos lo pasamos genial el primer día, jugamos mucho golf, salimos, bebimos mucho vino y luego nos pusimos a tomar martinis espresso, reveló el locutor en el programa de comedia The Good, the Bad and the Unexpected de la BBC, afirmando que la angustia inició al día siguiente.

Smart recordó cómo, apenas un día después de sus vacaciones, sintió un "hormigueo en la mano izquierda y un cosquilleo en el brazo izquierdo" que le hizo pensar que era "la señal del inicio de un ataque cardíaco".

