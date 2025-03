En el programa de Los Hackers del Espectáculo de este martes 11 de marzo, Alejandro Montes de Oca, artista que fue secuestrado a finales de enero de 2025 y días más tarde fue rescatado con vida, abrió su corazón en el nuevo segmento de entrevistas de Mariela Viteri, Entrevista Estrella.

"Es un capítulo que en realidad no me gustaría toparlo muy a fondo, pero sí creo que después de este proceso que pude vivirlo, he adquirido y he querido como que tomarlo de la manera que decir que los únicos que podemos cambiar esta sociedad en la que estamos viviendo (...) somos nosotros mismos", comentó el artista que ahora tiene la oportunidad de agradecerle a Dios y las personas que siempre estuvieron pendientes de su bienestar durante los días de angustia.

Lea Conny Garcés se despide de Los Hackers del Espectáculo