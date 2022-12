Katty García se pronuncia sobre el nuevo amor de su ex, "El Chino" Moreira

View this post on Instagram

Katty aseguró que ya sabía que su ex está en una relación y 'no es nada nuevo para ella ni para las personas que los conocen a los dos' . Le parece bien que Moreira sea feliz y que ella y 'Majito' comparten círculos de amistad.

Al consultarle si son amigas, la actriz contestó "sí, creo que sí", aclarando que no tiene ningún problema con el nuevo amor de "El Chino" porque no se metió en la relación y además, ya terminaron hace mucho tiempo.

"Que sea feliz, que haga lo que le gusta, que siga haciendo sus contenidos que es lo que siempre ha querido hacer. Él a mi no me hizo nada malo, ella no me hizo nada malo", expresó Katty.