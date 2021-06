Planillas de luz al alza: ¿cómo hacer el reclamo?

Juan Daquilema de 35 años está preocupado. Vive en el sur de Guayaquil y cuenta que en febrero cuando se acercó al banco para pagar la planilla de luz eléctrica, al escuchar el valor, pensó que se trataba de un error. Pero no fue así. “Le dije tal vez esté equivocado, pero me repitió mi nombre y mi apellido y ese era el valor”. Adeudaba 1.028 dólares cuando en promedio solía pagar entre 100 a 110 dólares. Expresa que se acercó dos veces a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), pero no le dieron respuestas. Aunque en marzo la factura volvió al valor original, la deuda de febrero continúa. Ahora debe 1.130 dólares. “A veces no verifican y al cálculo están cobrando, últimamente me hicieron un cambio de medidor a uno inteligente (...) tengo miedo de quedarme sin energía porque mis hijas ya mismo empiezan clases”, narra por teléfono a Ecuavisa.com.

Juan Daquilema con las facturas de luz. ( )

Antecedente No es el único caso, ni la primera vez. Desde el año pasado en el inicio de la pandemia se intensificaron las denuncias, pues la empresa al no poder acercarse a hacer las lecturas, realizó un promedio de los seis meses anteriores. “Sin tener en cuenta que en el segundo semestre de 2019 fue justo el más cuestionado por los usuarios”, manifiesta en una entrevista con este medio Zaida Rovira, vicedefensora del Pueblo. En ese tiempo, la Defensoría presentó medidas cautelares en Guayas, El Oro, Pichincha, Los Ríos, Santa Elena para que se congelaran los valores hasta que la empresa eléctrica realizara una refacturación.

La vicedefensora expone que podrían llegar a una demanda. ( )

Ahora que el alza de valores se volvió a reactivar, los colectivos sociales a través de una carta presentada a la Defensoría, piden que “se condene el interés y multas de los consumos facturados desde Marzo del 2020 hasta Marzo 2021, que se prohíba el corte de energía eléctrica donde habita una o dos personas con enfermedades catastróficas, y se haga revisión de la normativa que obstaculiza los reclamos”. La intención es llegar a un acuerdo con CNEL, dice la vicedefensora, y agrega que “en caso de que no se respeten los derechos ciudadanos iremos más allá y presentaremos las demandas”. CNEL: ¿explicaciones? Desde CNEL han manifestado que los incrementos se deben a que las personas pasan más tiempo en casa, al calor de estos meses en Guayaquil, y por las lecturas de los medidores. Estas mismas razones fueron repetidas en la mesa de trabajo con la Defensoría. “Son argumentos que no los podemos aceptar, porque no solo ocurre en la Costa, no nos pueden decir solamente usted pasa en su casa más tiempo, deben hacer lecturas reales”, recalca Rovira. Para Juan Dillon, ingeniero eléctrico y jubilado de la empresa, explica a este medio que los motivos pueden ser varios, los técnicos: “la empresa no toma la lectura física al medidor, queriendo justificar con medidores ‘inteligentes’, también entregan esta responsabilidad a terceros que no saben tomar lectura del medidor de corriente”.

Alfredo Carrasco, representante del Observatorio Ciudadano de Servicios Básicos, cuenta que hicieron un estudio con asesores eléctricos y determinaron que “cuando se sulfata el medidor este se calienta y esa energía lo transmite como consumo del usuario causando que el costo suba”. Por eso alega que en Guayaquil, Durán y Samborondón es donde más se receptan denuncias. Además, señala que desde el colectivo pedirán crear una Superintendencia de Servicios Públicos al nuevo mandatario Guillermo Lasso. Este medio solicitó una entrevista con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNR), empresa encargada de regular a CNEL, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta. ¿Cómo reclamar? Una de las quejas principales de los ciudadanos es que para reclamar deben primero pagar el valor elevado. Error. En la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, en el art. 39 señala que cuando el usuario considere que existe facturación excesiva en la planilla de un periodo “podrá cancelar únicamente un valor equivalente al promedio del consumo mensual de los seis meses inmediatamente anteriores”.

Para aplicarlo en un plazo de 10 días luego del vencimiento de la factura debe presentar a la empresa las planillas de los últimos seis meses. Si no encuentra las facturas, la Ley también estipula que puede requerir copias a la empresa, y el plazo empezará a correr una vez que esta se las entregue. Siguiente paso. A partir del reclamo la empresa tendrá un periodo de 30 días para acreditar que el pago fue realizado. Si la factura es excesiva, en este caso CNEL, deberá otorgar un crédito idéntico a dicho exceso a favor del consumidor, y se deberá hacer efectivo en la planilla inmediata posterior. Durante todo el proceso la empresa tiene la obligación de seguir prestando el servicio, es decir, no le pueden cortar la electricidad. Al consultar a Juan Daquilema, si él conocía de este derecho o si la empresa se lo hizo saber, responde: “no, no me dijeron (...) Es muy injusto que salga esa cantidad, no tengo aire acondicionado, no hago teletrabajo, para mi es duro pagar eso”, lamenta. La vicedefensora del Pueblo, manifiesta que las proveedoras, en este caso CNEL, tienen la obligación de dar a conocer los mecanismos de reclamos a los y las usuarias, eso incluye al Art. 39 : “debemos hacer conocer este derecho, el usuario puede presentar una carta a la empresa diciendo que amparado a la Ley consigna el promedio de los seis últimos meses (...) No paguen la factura completa porque es la factura que está en discusión, si paga toda la factura no le van a revisar con el cuento de: pague primero que después le resuelvo ” .